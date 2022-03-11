Кто может получить продуктовые наборы в Киеве: детали и список адресов

Продуктовые наборы могут получить только лица, относящиеся к социально незащищенным категориям, и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

С заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства в Киеве.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а именно:

лица с инвалидностью;

семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

одинокие люди пожилого возраста;

паллиативные больные;

лица, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.

Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания

- ул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосеевский район

- ул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницкий район

- ул. Вербицкого, 9-И

0445624730

Деснянский район

- ул. Будищанская, 4

0445337251

Днепровский район

- ул. Курнатовского, 7-А

0445120035

Оболонский район

- ул. Озерная, 18-А

0444140941

Печерский район

- ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А

0667330730

Подольский район

- ул. Братская, 15/9

0444250512

Святошинский район

- ул. Жмеринская, 22-А

0444059275

Соломенский район

– б-р В. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченковский район

- ул. Сальского, 11-А

0444670014

"Кроме того, в условиях военного положения призываем киевлян сплачиваться и по возможности помогать тем, кто рядом", — говорится в сообщении КГГА.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.