Кто может получить продуктовые наборы в Киеве: детали и список адресов

Продуктовые наборы могут получить только лица, относящиеся к социально незащищенным категориям, и оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
С заявками на получение продуктовых наборов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства в Киеве.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а именно:
- лица с инвалидностью;
- семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;
- одинокие люди пожилого возраста;
- паллиативные больные;
- лица, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.
Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
- ул. Котельникова, 32/11
0444509166
Голосеевский район
- ул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
Дарницкий район
- ул. Вербицкого, 9-И
0445624730
Деснянский район
- ул. Будищанская, 4
0445337251
Днепровский район
- ул. Курнатовского, 7-А
0445120035
Оболонский район
- ул. Озерная, 18-А
0444140941
Печерский район
- ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
0667330730
Подольский район
- ул. Братская, 15/9
0444250512
Святошинский район
- ул. Жмеринская, 22-А
0444059275
Соломенский район
– б-р В. Гавела, 83-А
0444977327
Шевченковский район
- ул. Сальского, 11-А
0444670014
"Кроме того, в условиях военного положения призываем киевлян сплачиваться и по возможности помогать тем, кто рядом", — говорится в сообщении КГГА.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.
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