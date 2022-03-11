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Кличко показав роботу гуманітарного штабу столиці

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Кличко показав роботу гуманітарного штабу столиці

Associated Press

Роботу гуманітарного штабу столиці налагоджено, він забезпечений усім необхідним для допомоги людям.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні перевірив роботу гуманітарного штабу, який створила столиця. Вже організована і працює вся логістика з отримання допомоги, надання її найвразливішим категоріям киян та для створення стратегічного резерву міста з товарів та засобів першої необхідності», -  розповів Кличко.

Він виклав відео, на якому детально можна почути про особливості роботи штабу, куди звертатися, щоб допомогти або отримати допомогу.

«Можемо чітку говорити, щоб люди не хвилювались, запас їжі у нас є. Хочу також подякувати усім, хто допомагає у цих умовах – усім волонтерам», - сказав Кличко під час відвідання центру.

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