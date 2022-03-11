Хто саме може отримати продуктові набори у Києві: деталі та список адрес

Продуктові набори можуть отримати тільки особи, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання у Києві.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах, а саме:
- осіб з інвалідіністю;
- родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- одиноких людей літнього віку;
- паліативних хворих;
- осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.
Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.
Київський міський територіальний центр соціального обслуговування
— вул. Котельникова, 32/11
0444509166
Голосіївський район
— вул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
Дарницький район
— вул. Вербицького, 9-І
0445624730
Деснянський район
— вул. Будищанська, 4
0445337251
Дніпровський район
— вул. Курнатовського, 7-А
0445120035
Оболонський район
— вул. Озерна, 18-А
0444140941
Печерський район
— вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А
0667330730
Подільський район
— вул. Братська, 15/9
0444250512
Святошинський район
— вул. Жмеринська, 22-А
0444059275
Солом’янський район
— б-р В. Гавела, 83-А
0444977327
Шевченківський район
— вул. Сальського, 11-А
0444670014
"Окрім того, в умовах воєнного стану закликаємо киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч", - йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.
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