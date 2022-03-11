Хто саме може отримати продуктові набори у Києві: деталі та список адрес

Продуктові набори можуть отримати тільки особи, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Із заявками на отримання продуктових наборів треба звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання у Києві.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Територіальні центри забезпечують продуктовими наборами тільки тих осіб, що належать до соціально незахищених категорій, та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах, а саме:

осіб з інвалідіністю;

родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;

одиноких людей літнього віку;

паліативних хворих;

осіб, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів тощо.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

— вул. Котельникова, 32/11

0444509166

Голосіївський район

— вул. Л. Толстого, 25/2

0442350040

Дарницький район

— вул. Вербицького, 9-І

0445624730

Деснянський район

— вул. Будищанська, 4

0445337251

Дніпровський район

— вул. Курнатовського, 7-А

0445120035

Оболонський район

— вул. Озерна, 18-А

0444140941

Печерський район

— вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А

0667330730

Подільський район

— вул. Братська, 15/9

0444250512

Святошинський район

— вул. Жмеринська, 22-А

0444059275

Солом’янський район

— б-р В. Гавела, 83-А

0444977327

Шевченківський район

— вул. Сальського, 11-А

0444670014

"Окрім того, в умовах воєнного стану закликаємо киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч", - йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.