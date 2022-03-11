У Тарасівці під Києвом на земельну ділянку впали уламки ракети окупантів: відео

На місці працює поліція та ДСНС.
У селі Тарасівка під Києвом на земельну ділянку впали уламки ракети окупантів.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Це уламки ракети, яка сьогодні впала на територію земельної ділянки в селі Тарасівка. На місці працює поліція та ДСНС. Інформація буде оновлюватись", - йдеться у повідомленні під відео.
Нагадаємо, російські військові 11 березня відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних людях, які очікували на евакуацію з Бучі в Київській області. Одна людина зазнала поранення.
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