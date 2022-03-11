Під Києвом затримано групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі: відео

Під Києвом затримано групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі: відео

Під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, в тому числі крамниці.

Під Києвом затримано групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі.

Про це повідомила поліція Київської області.

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Сьогодні, 11 березня, під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля Mercedes були відсутні документи, які б засвідчували право власності на машину.

Правоохоронці з’ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника автівку та втекли на ній з Бучі.

Було також встановлено, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення, в тому числі крамниці.

Більше того, перевіряючи особисті дані громадян, поліція з’ясувала, що всі вони раніше були засуджені за крадіжки та наркозлочини.

Група мародерів нині затримана і доправлена в ІТТ.

Нагадаємо, у місті Ірпінь Київської області мародерів відправляють на "виправні роботи" - до територіальної оборони.