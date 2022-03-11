В Тарасовке под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты кафиров: видео

В Тарасовке под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты кафиров: видео

На месте работает полиция и ГСЧС.

В селе Тарасовка под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты оккупантов.

Об этом сообщила полиция в Киевской области.

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"Это обломки ракеты, которая сегодня упала на территорию земельного участка в селе Тарасовка. На месте работают полиция и ГСЧС. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, российские военные 11 марта открыли огонь из стрелкового оружия по мирным людям, ожидавшим эвакуацию из Бучи в Киевской области. Один человек получил ранение.