В Тарасовке под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты кафиров: видео

На месте работает полиция и ГСЧС.
В селе Тарасовка под Киевом на земельный участок упали обломки ракеты оккупантов.
Об этом сообщила полиция в Киевской области.
"Это обломки ракеты, которая сегодня упала на территорию земельного участка в селе Тарасовка. На месте работают полиция и ГСЧС. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, российские военные 11 марта открыли огонь из стрелкового оружия по мирным людям, ожидавшим эвакуацию из Бучи в Киевской области. Один человек получил ранение.
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