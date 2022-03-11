Это вы убиваете наших детей, — Владимир Кличко обратился к россиянам

Это вы убиваете наших детей, — Владимир Кличко обратился к россиянам

Владимир Кличко обратился к россиянам, еще способным мыслить. Видеообращение выложил его брат, мэр столицы Виталий Кличко.

«Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и ровняете с землей наши города и дома! Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века», - сказал Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что для украинцев нет «хороших» и «плохих» россиян, ведь с молчаливого согласия граждан РФ происходит уничтожение Украины.

«Не хотите быть страной в полной изоляции? Не дрожите от страха. Будьте смелыми, как украинцы. И спасайте свою страну. А мы свою не сдадим», – призвал Владимир Кличко.