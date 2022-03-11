Под Киевом задержана группа мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи: видео

Во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины.

Под Киевом задержана группа мародеров, скрывавшихся среди эвакуированных жителей Бучи.

Об этом сообщила полиция в Киевской области.

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Сегодня, 11 марта, при осмотре автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц. У водителя и трех пассажиров автомобиля Mercedes отсутствовали документы, удостоверяющие право собственности на машину.

Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи.

Также было установлено, что во время оккупации злоумышленники обворовывали местное население, в том числе магазины.

Более того, проверяя личные данные граждан, полиция выяснила, что все они были ранее судимы за кражи и наркопреступления.

Группа мародеров в настоящее время задержана и доставлена в ИВС.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области мародеров отправляют на "исправительные работы" — в территориальную оборону.