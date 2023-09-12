Кличко обсудил с главой МИД Германии предоставление Украине спецтехники

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко провели встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Обсуждали дальнейшую помощь Украине, в частности военную. Об этом сообщил в Facebook Виталий Кличко.

«Встретились вместе с Владимиром с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине в борьбе с российским агрессором. В частности, и о предоставлении Германией спецтехники для Государственной пограничной службы – для защиты границы Украины в регионах, которые граничат с Россией и Беларусью», – сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, обсуждалась помощь Германии в возвращении украинских детей, которых похитила россия.

«Затронули вопрос, по которому необходима неотложная помощь цивилизованного мира, – возвращение на Родину украинских детей, которых похитила и вывезла из оккупированных территорий россия», – отметил Кличко.

Как сообщил мэр Киева, кроме того, речь шла и о финансовой помощи немецкого правительства в цифровизации архивов о преступлениях нацистов во Вторую мировую - в Бабьем яру, и о преступлениях против человечности российских варваров в современной Украине.

Ранее Виталий Кличко провел онлайн-встречу с исполнительным директором немецкой компании Fraport Штефаном Шульте и обсудил помощь Украине в возобновлении аэропортов, в частности столичного аэропорта «Киев».

Также сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко Киев в этом году увеличил помощь ВСУ из бюджета города до 5 миллиардов гривен.