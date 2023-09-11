Новым руководителем полиции Киевщины стал Анатолий Щадило: что о нем известно

Службу в органах внутренних дел 56-летний Анатолий Щадило начал в январе 1997 года.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский 11 сентября представил личному составу руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.

"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", — отметил Иван Выговский.

В свою очередь, Анатолий Щадило отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.

Новый руководитель полиции Киевской области Анатолий Щадило / Фото: Полиция Киевской области

Служба в органах внутренних дел

Службу в органах внутренних дел Анатолий Щадило начал в январе 1997 года в должности оперуполномоченного Старокиевского районного отдела налоговой полиции управления налоговой полиции Государственной налоговой администрации в Киеве.

В 2013 году Щадило был заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, судя по его декларации, уже работал в должности заместителя начальника столичного управления Министерства внутренних дел.

С 12 сентября 2019 года Щадило занимал должность начальника полиции Хмельницкой области.

15 июля 2020 тогда еще полковник Анатолий Щадило занял должность начальника Главного управления Национальной полиции на Днепропетровщине.

Согласно указу президента Украины за 2010 год, Анатолий Щадило награжден отличием, как полковник налоговой милиции. Также в его списке наград медаль "За боевые заслуги" и орден "За заслуги" III степени.

Иван Выговский и Анатолий Щадило/Фото: Нацполиция Украины

Что еще известно о новом руководителе полиции Киевщины

Анатолий Щадило родился 30 апреля 1967 года в селе Польный Мукаров Дунаевецкого района Хмельницкой области.

С 1987 по 1989 год проходил службу в Вооруженных Силах в составе 201 дивизии, базировавшейся в провинции Кундуз в Афганистане.

В 1996 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". Кандидат юридических наук в 2016 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Правовые и организационные основы деятельности оперативных подразделений".

56-летний Щадило имеет жену и двух сыновей.

В декларации Анатолия Щадила за 2018 год отмечено, что он работал в должности старшего инспектора тренингового центра ГУ Нацполиции в Киевской области. Вместе с супругой Щадило владеет квартирой в Киеве на 125 квадратных метров, приобретенной в 2008 году. Кроме этого, имеют дачный дом с баней и гаражом в Киевской области.

Отдельно в собственности Анатолия Антоновича пять земельных участков в селе Процев Бориспольского района, приобретенные в период с 2006 по 2014 год. Задекларирован и водный катер Silver hawk 540 стоимостью, как указано в декларации, 50 тысяч гривен.

Также в собственности жены Анатолия две квартиры в столице на 79 и 130 квадратных метров, приобретенные в 2005 и 2011 годах, садовый дом и земельный участок в селе Процев.

Напомним, Андрей Небитов, четыре года возглавлявший полицию Киевщины, теперь назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины.

Читайте также: