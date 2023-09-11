В Киевской области назначили нового руководителя областной полиции

Глава Нацполиции представил личному составу руководителя полиции Киевщины генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.
В Киевской области назначили нового руководителя областного управления полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу руководителя полиции Киевской области генерала полиции третьего ранга Анатолия Щадило.
"Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", — отметил Иван Выговский.
В свою очередь, Щадило отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.
Напомним, бывший руководитель Андрей Небытов теперь назначен на должность заместителя председателя Национальной полиции Украины. Небытов был назначен на должность начальника полиции Киевской области в июле 2019 года.
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