В Киеве полицейский получил ножевое ранение, задерживая вооруженного злоумышленника

При задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в сообщении в социальных сетях.

Но ранение не помешало сотруднику полиции надеть нападающего наручники.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранителю оказывается медицинская помощь.

«Информация будет обновлена», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. Во время конфликта, переросшего в драку и стрельбу, пассажир "Ягуара" разбил лицо и сломал нос полицейской, ее напарник трижды выстрелил в нападающего и убил его.

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