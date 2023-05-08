"Кинжал" должен был попасть и полностью разнести Верховную Раду – эксперт

Этот сценарий, если бы он удался, российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

Военный эксперт Роман Свитан высказал предположение, что Россия планировала ударить высокоточной ракетой "Кинжал", сбитой ПВО Patriot, по Верховной Раде. Это был бы так называемый ответ за "атаку беспилотниками" по Кремлю.

Об этом эксперт сказал российской журналистке и писательнице в интервью Юлии Латыниной.

"То есть те люди, которые планировали удар по Кремлю, они однозначно знали, когда будет удар по Раде. Это те люди, которые и ставили задачу ударить по ВР. А вся картина очень проста: то есть сначала удар по Кремлю, а потом как ответ, удар по Верховной Раде.Причем удар по Кремлю смазан, то есть какой-то взрыв, там 100 грамм какого-то тротила, не более того, вспышка.А вот после этого ровно через сутки, минута в минуту, секунда в секунду, удар по Верховной Раде. если бы удар "Кинжалом" в полтонны четко попал в купол — Верховной Рады точно не было бы. А это уже знаково", — считает Свитан.

По словам эксперта, этот сценарий, если бы он удался, российские пропагандисты планировали транслировать до 9 мая как "победу".

Над Киевом сбили ракету "Кинжал"

Напомним, 4 мая ночью в небе над Киевом американское ПВО "Patriot" уничтожило аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную из МиГ-31К с территории России. Об этом первым сообщил ресурс Defense Express и опубликовал соответствующие фото сбитой ракеты.

Сразу в Воздушных силах это опровергли, впрочем, потом подтвердили. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что решение не подтверждать сразу сбивание системой Patriot российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" было принято высшим военным руководством Украины.

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