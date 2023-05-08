Одна из целей Путина накануне 9 Мая – душевая кабина: видео из поврежденных квартир в Киеве (фото)

В одной из поврежденных квартир в Святошинском районе столицы правило двух стен не сработало.

В ночь на 8 мая обломки вражеского беспилотника попали в квартиру на 11 этаже в Святошинском районе Киева. Одна из комнат почти полностью разрушена – обломками насквозь пробило дырку в стене соседней квартиры. Также вырвало дверь, от стен полетела плитка.

Эта изуродованная квартира стала эпицентром удара, однако от взрывной волны пострадала также соседняя квартира. Именно в ней не сработало правило двух стен.

Так, повреждения в этой квартире несколько меньше. Однако на видео видно, что в ванной комнате душевая кабина полностью рухнула на пол.

Поврежденная квартира в Святошинском районе. Фото: ТСН.ua. / Фото: ТСН.ua

"Лег спать, проснулся от того, что услышал взрыв. Посмотрел в окно – увидел вспышку. Хотел выйти в коридор и меня взрывной волной отбросило назад в комнату. Темнота, пыль, начал выбираться в коридор", — рассказал владелец квартиры Владимир.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это была самая массовая атака Киева во время военных действий — пять человек получили травмы, двое — в больницах.

Читайте также: