Пожар в жилом доме в Киевской области: погибла 7-летняя девочка

В Киевской области в горящем доме погибла несовершеннолетняя девочка.
В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погибла 7-летняя девочка.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
Как стало известно, в селе Мусийки Иванковской громады произошел пожар в жилом доме. В этот момент в здании находился отец и шесть малолетних детей.
“В результате отравления угарным газом погибла дочь. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети. На месте работают полиция и ГСЧС”, — пишет Небитов.
Напомним, что в Деснянском районе столицы в квартире прогремел взрыв. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
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