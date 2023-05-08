Пожар в жилом доме в Киевской области: погибла 7-летняя девочка

В Киевской области в горящем доме погибла несовершеннолетняя девочка.

В Вышгородском районе Киевской области во время пожара погибла 7-летняя девочка.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как стало известно, в селе Мусийки Иванковской громады произошел пожар в жилом доме. В этот момент в здании находился отец и шесть малолетних детей.

“В результате отравления угарным газом погибла дочь. Вероятной причиной пожара стала неисправность электросети. На месте работают полиция и ГСЧС”, — пишет Небитов.

Напомним, что в Деснянском районе столицы в квартире прогремел взрыв. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Читайте также: