В Киеве усилили охрану 8 и 9 мая: какими будут меры безопасности

В Киеве 8 и 9 мая ужесточили охрану – правоохранители совместно с военнослужащими НГУ, представителями добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Обеспечение публичной безопасности и порядка будет также проходить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов (памятников) путем выставления пеших нарядов. Также в эти поминальные дни правоохранители будут следить за правопорядком вблизи кладбищ", — говорится в сообщении.

Также полицейские в очередной раз напоминают, что в Киеве действует комендантский час с 00:00 до 05:00

Полицейские продолжают избирательно проверять документы у жителей города.

Напомним, в Сети показали изуродованную квартиру в Святошинском районе Киева после атаки дронами – видео, фото.

Читайте также: