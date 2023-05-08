Атака беспилотников по Киеву: есть разрушения и пострадавшие в Соломенском районе (фото)

В результате атаки дронами в Соломенском районе Киева был поврежден припаркованный автомобиль и травмированные люди.

Российские оккупанты ночью 8 мая совершили массированную атаку дронами на Киев. В результате чего обломки одного из беспилотников повредили автомобиль и травмировали три человека.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев".

Как стало известно, в Соломенском районе упали обломки на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома по бульвару Вацлава Гавела.

В результате были травмированы три человека.

У 39-летнего мужчины резана рана предплечья, у 23-летней девушки — ссадины мягких тканей колена и голени и у 29-летнего мужчины — резаная рана левого предплечья. На месте всем пострадавшим была оказана помощь медики.

Во время атаки дронами в Киеве пострадали три человека

Кроме того, произошло возгорание автомобиля, которое ликвидировали чрезвычайники.

В то же время на бульваре также был поврежден 5-тонный резервуар с утечкой дизельного топлива. На стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей.

Напомним, что иранские дроны "Шахед" , выпущенные оккупантами ночью 8 мая, летели в направлении центра Киева.

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