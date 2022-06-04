Киевский фуникулер закрывается, не открывшись

Фуникулер закрывается на плановый ремонт. Следует отметить, что он не работал с начала российской оккупации.

Киевский фуникулер по завершении работ по консервации вестибюля закрывается на плановый ремонт.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В настоящее время подъемник должен пройти плановый ежегодный ремонт, чтобы при первой возможности открыться для посетителей", – говорится в сообщении.

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В КГГА отмечают, что у столичного фуникулера статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особенно ценно украшение вестибюлей: витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты.

Вопрос консервации достопримечательности удалось решить благодаря волонтерам. Витражи верхней станции закрыли 12 деревянными щитами, укрепили огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Подобные работы провели и на нижней станции.

Следует отметить, что фуникулер не работал с начала российской оккупации.

Напомним, в Киеве заработала детская железная дорога.

Киевляне делают все, чтобы уберечь витражи столичного фуникулера

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