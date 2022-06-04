На поиски девочки полицейским Мироновки понадобилось полтора часа.
В Киевской области 9-летняя девочка поехала кататься на велосипеде и не нашла пути назад.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"3 июня к правоохранителям Мироновки обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что ее 9-летняя дочь вышла из дома на прогулку и не вернулась. Через полтора часа полицейские разыскали и вернули девочку матери. Как оказалось, маленькая беглянка решила прокатиться на велосипеде и не нашла пути назад", — говорится в сообщении.
Полиция Киевщины призывает родителей как можно чаще общаться с детьми, интересоваться их жизнью и досугом.
"В случае исчезновения детей, не медлите, сразу сообщайте в полицию. Благополучие и безопасность детей, это прежде всего — ваша ответственность", — подчеркнули в полиции.
Напомним, в Киеве заработала детская железная дорога.
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