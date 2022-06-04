На Киевщине эксгумировано более 1,3 тысяч тел мирных жителей – МВД

При этом лица более двух сотен погибших все еще не установлены.
Расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят в Киевской области. На сегодня эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей.
Об этом сообщила спикер министерства внутренних дел Елена Матвеева.
После проведения следственных действий на месте захоронений их направляли в морги, где проводили судебно-медицинские экспертизы, при этом лица более 200 погибших пока не установлены.
"К сожалению, такие находки и эксгумация расстрелянных и убитых украинцев, мы проводим каждый день. То есть продолжается фиксация военных преступлений армии Российской Федерации", — отметил начальник ГУ нацполиции Киевщины Андрей Небитов.
Напомним, бригада электриков в Киевской области случайно обнаружила братскую могилу.
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