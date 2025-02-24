"Это было страшно": как больница в центре Бучи пережила оккупацию

Невероятно трудно было хоронить погибших, которых врачи не могли позволить себе оставить в моргах.

Главный врач больницы в центре Бучи в Киевской области Антон Довгопол рассказал, как медучреждение пережило российскую оккупацию. В частности, первые раненые попали в больницу уже 24 февраля, и это были украинские военные из Гостомельского аэропорта.

Об этом Довгопол рассказал в эфире "Киев24".

В первый день полномасштабной войны 150 медиков больницы в Буче во главе с главным врачом оставались на своих местах и 16 дней держались в оккупации, оказывая помощь людям.

"Можно разделить этот период на три больших этапа. Это этап активных боевых действий, этап оккупации и этап борьбы за регион, и далее восстановление больниц. Мы встретили первых раненых 24 февраля. Это были из Гостомельского аэродрома наши защитники, которые получили уже минно-взрывные травмы, ожоги, пулевые ранения. И, конечно, для меня как для гражданского медика, не имеющего боевого опыта и никогда не бывшего в условиях войны, это было страшно, потому что такое я смотрел только в фильмах", – поделился Долгопол.

По его словам, психологически было тяжело, но медики понимали, что выхода нет. На авто "скорой" им разрешали частичное перемещение по региону, и они искали воду, топливо, помогали раненым.

Долгопол поблагодарил команду всех врачей и коллектив Ирпенской больницы, потому что благодаря слаженной работе удалось сделать до 200 операций разной сложности.

"И около 2000 человек – это обратившиеся за помощью, которым мы оказали помощь, которые у нас там как форпост последней надежды подзарядить телефон, получить продукты питания, жизненно необходимые медикаменты, получить какую-то информацию о том, что вообще происходит в целом регионе", – рассказал главный врач.

Он также сообщил, что невероятно трудно было хоронить погибших, которых врачи не могли позволить себе оставить в моргах. Получив разрешение от россиян, погибших пациентов, гражданских и военных похоронили на территории церкви, которая в нескольких сотнях метров от больницы.

"Мы понимали, что будет эвакуация, и оставлять тела в морге было негуманно. Конечно, было проще похоронить людей на территории заведения, больницы. Это было бы более безопасно, но был такой немного страх за то, что это будет неправильно. И все же было принято решение, не смотря на то, что была опасность, потому что на всех домах были снайперы, и нам пришлось согласовывать. Россияне долго не давали разрешение, но 10 марта мы получили разрешение и начали хоронить людей", – рассказал Довгопол.

Он также отметил необходимость продолжения борьбы украинцев, чтобы не потерять государство.

"Если мы потеряем государство – мы потеряем все. Поэтому нам надо бороться, нам нужно побеждать и нам нужно отстаивать наше государство. Поэтому в случае повторной какой-то агрессии, все будут на местах, все будут оказывать медицинскую помощь и делать все, что смогут. Но мы будем лучше, потому что мы уже умеем пользоваться огнестрельным оружием", – заметил врач.

Напомним, украинские войска освободили Бучу и всю территориальную громаду от российских оккупантов 31 марта 2022 года.