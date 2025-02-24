"Це було страшно": як лікарня у центрі Бучі пережила окупацію

Неймовірно важко було ховати загиблих, яких лікарі не могли собі дозволити залишити в моргах.

Головний лікар лікарні у центрі Бучі на Київщині Антон Довгопол розповів, як медустанова пережила російську окупацію. Зокрема, перші поранені потрапили до лікарні вже 24 лютого і це були українські військові з Гостомельського аеропорту.

Про це Довгопол розповів у ефірі "Київ24".

Першого дня повномасштабної війни 150 медиків лікарні у Бучі на чолі з головним лікарем залишалися на своїх місцях та 16 днів трималися в окупації, надаючи допомогу людям.

"Можна розділити цей період на три великих етапи. Це етап активних бойових дій, етап окупації і етап боротьби за регіон, і далі відновлення лікарень. Ми зустріли перших поранених 24 лютого. Це були з Гостомельського летовища наші оборонці, які зазнали вже мінно-вибухових травм, опіків, кульових поранень. І, звичайно, для мене як для цивільного медика, який не має бойового досвіду і ніколи не був в умовах війни, це було страшно, тому що таке я дивився тільки в фільмах", – поділився Довгопол.

За його словами, психологічно було важко, але медики розуміли, що виходу немає. На авто "швидкої" їм дозволяли часткове переміщення регіоном, і вони шукали воду, паливо, допомагали пораненим.

Довгопол висловив подяку команді всіх лікарів і колективу Ірпінської лікарні, тому що завдяки злагодженій роботі вдалося зробити до 200 операцій різної складності.

"І близько 2000 людей – це ті, що звернулися за допомогою, яким ми надали допомогу, які в нас там як форпост останньої надії підзарядити телефон, отримати продукти харчування, медикаменти, які були життєво необхідні, отримати якусь інформацію про те, що взагалі відбувається в цілому регіоні", – розповів головний лікар.

Він також повідомив, що неймовірно важко було ховати загиблих, яких лікарі не могли собі дозволити залишити в моргах. Отримавши дозвіл від росіян, загиблих пацієнтів, цивільних і військових поховали на території церкви, яка за кількасот метрів від лікарні.

"Ми розуміли, що буде евакуація, і залишати тіла в морзі було негуманно. Звичайно, було простіше поховати людей на території закладу, лікарні. Це було б більш безпечно, але був такий трохи страх за те, що це буде неправильно. І все таки було прийнято рішення, не дивлячись на те, що була небезпека, тому що на всіх будинках були снайпери, і нам довелося погоджувати. Росіяни довго не давали дозвіл, але 10 березня ми отримали дозвіл і почали ховати людей", – розповів Довгопол.

Він також наголосив на необхідності продовження боротьби українців, щоби не втратити державу.

"Якщо ми втратимо державу – ми втратимо все. Тому нам треба боротися, нам треба перемагати і нам треба відстоювати нашу державу. Тому у випадку повторної якоїсь агресії, всі будуть на місцях, всі будуть надавати медичну допомогу і робити все, що зможуть. Але ми будемо кращі, тому що ми вже вміємо користуватися вогнепальною зброєю", – зауважив лікар.

Нагадаємо, українські війська звільнили Бучу і всю територіальну громаду від російських окупантів 31 березня 2022 року.