Вибухи на Київщині: ОВА попередила про небезпеку

В області оголошено повітряну тривогу через ворожі дрони у повітряному просторі.

На Київщині ввечері неділі, 23 лютого, лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу. Влада попередила про виявлення ворожих БПЛА у повітряному просторі.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Київської ОВА

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали не наражати себе та близьких на небезпеку і перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - нагадали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російська армія здійснила масовану атаку по території України, ворог здійснив масовану атаку, випустивши 267 дронів по території України.. Це була спроба ворога перевантажити нашу систему ППО.

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