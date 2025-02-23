В центрі Києва у понеділок тимчасово обмежать рух транспорту: у чому причина

Громадяни повинні врахувати це при плануванні свого дня.

В центрі Києва у понеділок, 24 лютого, будуть тимчасові обмеження руху через охоронні заходи.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

Повідомляється, що ці міри будуть вжиті у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. У Києві тимчасово обмежать рух та паркування транспортних засобів у центральних районах – Печерському та Шевченківському.

Також буде обмежено роботу станції "Майдан Незалежності" з 07:00 до 11:00, а у разі повітряної тривоги вона працюватиме як укриття.

Громадян просять врахувати це при плануванні свого дня.

Нагадаємо, на запит ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що питання підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва на той момент не розглядалося. А щодо собівартості перевезень одного пасажира, то наприкінці 2024 року в метрополітені вона становила 36,90 грн, а в наземному авто та електротранспорті – 26,22 грн.

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