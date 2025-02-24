Забруднення повітря в Києві: влада просить людей зачинити вікна

Зранку, 24 лютого, у Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомили у КМДА.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 13 лютого, у Києві також спостерігався високий рівень забрудненості повітря.

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