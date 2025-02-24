Загрязнение воздуха в Киеве: власти просят людей закрыть окна

Утром, 24 февраля, в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за повышения концентрации взвешенных веществ.

Об этом сообщили в КГГА.

"Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендовано закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, 13 февраля в Киеве также наблюдался высокий уровень загрязненности воздуха.

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