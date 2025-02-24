Киевщину атаковали "Шахеды": есть повреждения и пострадавший (фото)

Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками в ночь на 24 февраля. Есть повреждения в Броварском районе, пострадал мужчина.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Во время очередной вражеской атаки дронами на Киевщину работали силы ПВО и были сбиты вражеские цели.

Обошлось без попадания в объекты критической инфраструктуры. Однако из-за атаки в Броварском районе поврежден недостроенный многоэтажный дом. Возник пожар между 23 и 24 этажами, который был оперативно ликвидирован.

Пострадал обранник жилого комплекса 1974 года рождения: он получил острую реакцию на стресс. Мужчине предоставили всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 24 февраля/Фото: Киевская ОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 24 февраля/Фото: Киевская ОВА

Напомним, в ночь на 24 февраля Россия атаковала Украину 185 беспилотниками разных типов. Из-за атаки пострадали Днепропетровщина, Одесчина, Киевщина и Хмельнитчина.