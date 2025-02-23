В центре Киева в понедельник временно ограничат движение транспорта: в чем причина

Граждане должны учесть это при планировании своего дня.

В центре Киева в понедельник, 24 февраля, будут временные ограничения движения из-за охранных мер.

Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Киева.

Сообщается, что эти меры будут предприняты в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. В Киеве временно ограничат движение и парковку транспортных средств в центральных районах – Печерском и Шевченковском.

Также будет ограничена работа станции "Майдан Незалежности" с 07:00 до 11:00, а в случае воздушной тревоги она будет работать как укрытие.

Граждан просят учесть это при планировании своего дня.

Напомним, по запросу ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева на тот момент не рассматривался. А что касается себестоимости перевозок одного пассажира, то в конце 2024 года в метрополитене она составляла 36,90 грн, а в наземном авто и электротранспорте – 26,22 грн.

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