Взрывы в Киевской области: ОВА предупредила об опасности

В области объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов в воздушном пространстве.

В Киевской области вечером воскресенья, 23 февраля, раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога. Власти предупредили об обнаружении вражеских БПЛА в воздушном пространстве.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской ОВА

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

Жителей области призвали не подвергать себя и близких опасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — напомнили в ОВА.

Напомним, в ночь на 23 февраля российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, враг совершил массированную атаку, выпустив 267 дронов по территории Украины. Это была попытка врага перегрузить нашу систему ПВО.

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