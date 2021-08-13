Драка и стрельба в ресторане Киева: появилось видео

Один из участников конфликта задержан.

В Сети появилось видео драки и стрельбы в ресторане Favor Park hotel. Заведение расположено на улице Маршала Конева в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II).

Полиция задержала мужчину за конфликт со стрельбой в Голосеевском районе.

Одному из участников потасовки оказали медицинскую помощь, от заявления в полицию и госпитализации он отказался.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия и из автомобиля правонарушителя изъяты предметы, похожие на оружие, гильзы и патроны. Следователи устанавливают других участников инцидента и обстоятельства в рамках начатого уголовного производства.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петра Билаша, после проведения первоочередных следственных действий, просмотра видео с камер наблюдения, расположенных рядом с местом происшествия, и опроса свидетелей инцидента, правоохранители установили, что у заведения питания между двумя компаниями неизвестных произошла драка.

"Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы", — рассказал Билаш.

С автомобиля, на котором приехал преступник, следователи изъяли разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, предметы, похожие на автомат Калашникова и охотничье ружье. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — уроженец Донецкой области, 1986 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

"Мы устанавливаем других участников происшествия и происхождение изъятых предметов", — добавил подполковник полиции Петр Билаш.

Напомним, в Киеве на Оболони пьяный 23-летний уроженец Донецкой области и сторонник боевиков "ДНР" из пистолета открыл огонь по прохожим возле ТЦ Dream Town.

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