Жуткое убийство участницы популярного телешоу в Киеве: что известно (фото, видео)

Женщина перевезла мужчину в столицу весной 2021 года и выходила после инсульта.

Участницу проекта "Панянка-Селянка" обнаружили мертвой в собственной квартире в Киеве. По предварительной информации, жестокое убийство совершил ее муж, с которым они недавно поженились, но очень часто ссорились.

Отметим, что женщина перевезла его из Харькова в столицу весной 2021 года и выхаживала после инсульта. Она его приютила и выходила. А он так зверски отблагодарил любимую.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин" со ссылкой на полицию Оболонского района Киева.

Участвовала в популярном телепроекте

34-летняя Татьяна была местной знаменитостью и на Оболони ее знали очень хорошо.

У женщины дома был собственный маникюрный салон.

Кроме того, она участвовала в популярном телепроект "Панянка-селянка".

Давала женщинам советы о взаимоотношениях

Соседи шокированы трагедией и говорят, что Татьяна была отзывчивым человеком. Она давала женщинам советы о взаимоотношениях. А вот с мужем у нее были сложные отношения, хотя пара совсем недавно поженилась. Молодожены часто ссорились, а накануне трагедии Татьяна в нижнем белье пряталась от мужа-тирана у соседей.

Была синяя от побоев и с перерезанным горлом

В тот день в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от жителя Оболонского района. Он сказал, что к нему на улице подошел мужчина и попросил вызвать скорую помощь для жены.

По указанному адресу прибыла бригада скорой помощи, но они смогли лишь констатировать смерть женщины. На ее теле были следы от ударов и многочисленные резаные раны, горло у женщины было перерезано. Она была синяя от побоев.

Как выяснили в полиции, накануне между мужем и женой произошел конфликт и драка, в ходе которой мужчина несколько раз ударил Татьяну ножом. От полученных ран женщина скончалась. А 51-летнего мужчину задержали на месте преступления.

Открыто уголовное производство по факту убийства. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие и мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Перевезла мужа в Киев, чтобы выхаживать после инсульта

Татьяна познакомилась с мужчиной в Интернете. Разница в возрасте в 17 лет ее не смутила. Николай жил в Харькове и некоторое время они ездили друг к другу в гости. Затем пара разбежалась и почти три года не общалась.

Позже Николай заболел и Татьяна снова поехала к нему в Харьков. Мужчина перенес инсульт и ему нужна была помощь. Он позвонил Татьяне и попросил о помощи, а затем весной 2021 года женщина перевезла его в Киев.

Несмотря на уговоры друзей, Татьяна решила официально расписаться с Николаем, и свадьба состоялась в начале лета. Девушка рассказывала подругам, что муж был агрессивным и бросался в нее ножами.

"Взялся за нож, потому что женщина пошла на него со шваброй"

Накануне трагедии Татьяна прибежала к соседям в нижнем белье, а мужу брызнула в лицо из газового баллончика.

Полиции Николай сказал, что взялся за нож, поскольку Татьяна пошла на него со шваброй.

Теперь тиран следующий десяток лет проведет за решеткой.

Напомним, что в Днепре пришла в себя женщина, которую трижды переехал на машине ее бывший муж. Сейчас она уже самостоятельно дышит и в сознании.

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