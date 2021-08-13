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В Киеве на Позняках козы гуляют между многоэтажками и вылазят на автомобили: фото

Местные жители с юмором относятся к такому соседству.

В Киеве на Позняках козы гуляют между многоэтажками и, случается, вылазят на автомобили.

Соответствующие фото обнародовал telegram-паблик Kievmap.

"На Позняках своя атмосфера", — говорится в заметке под фото.

Местные жители с юмором относятся к такому соседству:

  • "Козел заплатит за помятый капот? На козла можно подать в суд?";
  • "Вижу только козлов, которые паркуются как заблагорассудится";
  • "Киев — тоже деревня".

Напомним, в Киеве разгуливает свинка Адель на поводке. Мини-пиґ начинает свое утро пробежкой в кафе. Ее здесь уже ждут с гостинцами: готовят смузи из моркови и яблок. Кроме смузи, лакомится грушей. Адели 2,5 года.

Новости Украины: по улицам столицы разгуливает свинка на поводке

Новости Украины: по улицам столицы разгуливает свинка на поводке
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