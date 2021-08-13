В Киеве произошла стрельба в ресторане: стрелка задержали, есть пострадавший

В Киеве произошла стрельба в ресторане: стрелка задержали, есть пострадавший

Во всех деталях инцидента пытаются разобраться правоохранители.

В Киеве на улице Маршала Конева в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в

ресторане Favor Park hotel произошла стрельба.

Об этом сообщает " Киев оперативный ".

"Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители. Стрелка задержали, а сам пострадавший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним:

На Оболони в Киеве нетрезвый 23-летний уроженец Донецкой области и сторонник боевиков "ДНР" из пистолета открыл огонь по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун".

по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун". Также в Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый.

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