В Киеве произошла стрельба в ресторане: стрелка задержали, есть пострадавший

Во всех деталях инцидента пытаются разобраться правоохранители.
В Киеве на улице Маршала Конева в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в
ресторане Favor Park hotel произошла стрельба.
Об этом сообщает " Киев оперативный ".
"Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители. Стрелка задержали, а сам пострадавший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Напомним:
- На Оболони в Киеве нетрезвый 23-летний уроженец Донецкой области и сторонник боевиков "ДНР" из пистолета открыл огонь по прохожим возле ТЦ "Дрим Таун".
- Также в Киеве возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, есть раненый.