Смерть киевлянки после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы

Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной нет.

Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации рассмотрела случай смерти женщины после COVID-вакцины Moderna. Связи с вакцинацией не выявлено.

Об этом заявил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии Василий Животенюк, пишет Страна.

"Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней", — пояснил Животенюк.

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Напомним:

В Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna . Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни.

. Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни. В Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола человек пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли.

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