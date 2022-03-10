Что делать пациентам с туберкулезом в Киеве: советы

Что делать пациентам с туберкулезом в Киеве: советы

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" Киева изменились контактные телефоны.

Обращаем внимание пациентов с туберкулезом в Киеве или нуждающихся в соответствующих обследованиях.

Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

В коммунальном некоммерческом предприятии "Фтизиатрия" г. Киева изменились контакты.

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Теперь по любым вопросам диагностики и лечения туберкулеза, звоните по следующим номерам:

066-390-33-85 или 067-291-15-46.

Также напомним, что у КНП "Фтизиатрия" г. Киева есть свой сайт и страница в Фейсбуке.

Напомним:

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