В Киеве мужчина убил жену, потому что она разговаривала по телефону, и спрятал тело в подъезде

Базы родителей осталась 14-летняя девушка.

В Киеве мужчина убил жену из-за ревности и спрятал ее тело в подъезде. После этого он обратился в полицию с заявлением об исчезновении женщины.

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Об этом сообщили в Нацполиции г. Киева.

"Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружил сосед подозреваемого, оно было спрятано возле мусоропровода между этажами многоэтажки. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии", — говорится в сообщении.

Полиция допросила мужа погибшей и он признался в расправе. По словам подозреваемого, он стал свидетелем телефонного разговора жены с неизвестным, поэтому сначала несколько раз ударил ее, а затем задушил руками и вынес тело в подъезд.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Базы родителей осталась 14-летняя девушка.

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