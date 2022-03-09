В Киевском городском клиническом онкологическом центре создана "горячая линия" для консультаций

В Киевском городском клиническом онкологическом центре создана "горячая линия" для консультаций

В центре работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания.

В Киевском городском клиническом онкологическом центре создана "горячая линия" для консультаций онкобольных пациентов и их родственников по телефону: (044) 365 07 62.

Обращаться можно ежедневно с 10:00 до 13:00.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, Центр продолжает оказывать помощь онкобольным. В частности, работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койко-мест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

Контактные телефоны для справок паллиативных отделений коммунальных медицинских учреждений Киева:

Киевская городская клиническая больница №2 – 099 338 50 38

Киевская городская клиническая больница №6 – (044) 497 79 49

Киевская городская клиническая больница №10 – (044) 525 20 90

Киевская городская клиническая больница №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63

Александровская клиническая больница г. Киева – 050 939 89 93

Киевский городской клинический онкологический центр – 067 703 60 70

Напомним, онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях.