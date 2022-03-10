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Що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві: поради

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Що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві: поради

УНІАН

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контактні телефони.

Звертаємо увагу пацієнтів з туберкульозом у місті Київ або тих, хто потребує відповідних обстежень.

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контакті телефони. 

Тепер з будь-яких питань щодо діагностики та лікування туберкульозу, телефонуйте за наступними номерами: 

066-390-33-85 або 067-291-15-46. 

Також нагадаємо, що у КНП "Фтизіатрія" м. Києва є свій сайт та сторінка у Фейсбук

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