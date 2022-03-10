Що робити пацієнтам з туберкульозом у Києві: поради

У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контактні телефони.
Звертаємо увагу пацієнтів з туберкульозом у місті Київ або тих, хто потребує відповідних обстежень.
Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
У комунальному некомерційному підприємстві "Фтизіатрія" м. Києва змінились контакті телефони.
Тепер з будь-яких питань щодо діагностики та лікування туберкульозу, телефонуйте за наступними номерами:
066-390-33-85 або 067-291-15-46.
Також нагадаємо, що у КНП "Фтизіатрія" м. Києва є свій сайт та сторінка у Фейсбук.
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