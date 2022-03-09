У Києві чоловік вбив дружину, бо вона розмовляла по телефону, та заховав тіло у під'їзді

Баз батьків залишилась 14-річна дівчина.

У Києві чоловік вбив дружину через ревнощі та заховав її тіло у під'їзді. Згодом він звернувся до поліції із заявою про зникнення жінки.

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Про це 9 березня повідомили у Нацполіції м. Києва.

"Тіло жінки із слідами насильницької смерті виявив сусід підозрюваного, воно було заховано за сміттєпроводом між поверхами багатоповерхівки. Згідно висновку судово-медичного експерту смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії", - йдеться у повідомленні.

Поліція допитала чоловіка загиблої і він зізнався у розправі. За словами підозрюваного, він став свідком телефонної розмови дружини із невідомим, через що спочатку декілька раз вдарив її, а потім задушив руками та виніс тіло у під’їзд.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Баз батьків залишилась 14-річна дівчина.

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