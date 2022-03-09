Російські окупанти під час евакуації людей на Київщині розпочали стрілянину: загинув поліцейський

Російські окупанти під час евакуації людей на Київщині розпочали стрілянину: загинув поліцейський

Прокуратура розпочала розслідування злочину.

Поблизу села Лютіж Вишгородського району збройні сили Російської Федерації відкрили вогонь по людях. Під час евакуації населення на Київщині загинув поліцейський, двох осіб поранено – розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 9 березня 2022 року, під час евакуації мирного населення, поблизу села Лютіж Вишгородського району збройні сили Російської Федерації відкрили вогонь по людях. Внаслідок ворожої атаки вбито старшого сержанта поліції Київщини, який допомагав евакуювати людей. Ще двоє осіб, серед яких правоохоронець - поранено.

Вишгородською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни ( ст. 438 КК України).

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