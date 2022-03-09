У Київському міському клінічному онкологічному центрі створено "гарячу лінію" для консультацій

У Київському міському клінічному онкологічному центрі створено "гарячу лінію" для консультацій

У центрі працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування.

У Київському міському клінічному онкологічному центрі створено "гарячу лінію" для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів за номером телефону: (044) 365 07 62.

Звертатися можна щоденно з 10:00 до 13:00.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, Центр продовжує надавати допомогу онкохворим. Зокрема, працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування на 20 ліжко-місць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

Контактні телефони для довідок паліативних відділень комунальних медичних закладів Києва:

Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38

Київська міська клінічна лікарня №6 – (044) 497 79 49

Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90

Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 050 939 89 93

Київський міський клінічний онкологічний центр – 067 703 60 70

Нагадаємо, онкохворі кияни можуть проходити планові процедури хіміотерапії у двох медзакладах.