80 медиков живут в госпитале, где спасают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, — Кличко

80 медиков живут в госпитале, где спасают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, — Кличко

Опорный госпиталь, где принимают раненых из Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, обеспечен всем необходимым. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня посетил столичную больницу №7. Она стала опорным госпиталем для приема и спасения жизни раненых – военных и мирных жителей – из прилегающих к Киеву Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля, где продолжаются бои. В больнице оперируют раненых, стабилизируют их состояние и отправляют в другие медучреждения столицы для последующей реабилитации. Персонал – почти 80 медиков, живут все время на работе. За две недели в госпитале прооперировали и оказали неотложную помощь нескольким сотням украинских военных, гражданских, детей, раненых российскими оккупантами. Госпиталь всем необходимым обеспечен, медики самоотверженно работают. Поблагодарил их», - написал Кличко.

Он также сообщил, что на блок-постах вокруг столицы настроение боевое и все настроены на победу.

«Также заехал на некоторые блокпосты, установленные для обороны столицы. Пообщался с нашими защитниками.

Все настроены на победу. Киев, Украину не сдадим! Вместе выстоим! Слава Украине», - подытожил Кличко.