Российские оккупанты во время эвакуации людей в Киевской области начали стрельбу: погиб полицейский

Российские оккупанты во время эвакуации людей в Киевской области начали стрельбу: погиб полицейский

Прокуратура приступила к расследованию преступления.

Вблизи села Лютеж Вышгородского района вооруженные силы Российской Федерации открыли огонь по людям. Во время эвакуации населения в Киевской области погиб полицейский, двое ранены — начато расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 9 марта 2022 года, во время эвакуации мирного населения, вблизи села Лютеж Вышгородского района, вооруженные силы Российской Федерации открыли огонь по людям. В результате вражеской атаки убит старший сержант полиции Киевщины, который помогал эвакуировать людей. Еще два человека, среди которых правоохранитель — ранен.

Вышгородской окружной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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