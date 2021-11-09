Число случаев коронавируса в Киеве стремительно увеличилось: статистика на 9 ноября

Всего в столице подтверждено 271 028 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 9 ноября в Киеве зафиксировано 1 204 новых случая коронавируса за сутки. Это почти вдвое больше, чем 8 ноября (606 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 271 028 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 235 176 человек (865 за сутки)
- умерли 6 604 человека (53 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 157 913 случаев COVID-19 (905 новых случаев в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 136 950 человек (348 за сутки)
- умерли 3 548 человек (31 за сутки)
Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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