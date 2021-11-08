Выпала из окна и зацепилась за конструкции балкона: в Киеве спасатели сняли с многоэтажки тело женщины

Выпала из окна и зацепилась за конструкции балкона: в Киеве спасатели сняли с многоэтажки тело женщины

Сейчас неизвестно, был ли это несчастный случай или сведение счетов с жизнью.

В Киеве женщина выпала из окна девятого этажа и зацепилась за часть металлической конструкции балкона двумя этажами ниже. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Как выяснилось, происшествие случилось на улице Львовской в Святошинском районе города. Там с балкона на девятом этаже выпала женщина. Пролетев два пролета, она зацепилась за выступающие конструкции другого балкона. Снимать ее прибыли спасатели.

"При неустановленных обстоятельствах женщина около 60 лет выпала с балкона девятого этажа и натолкнулась на выступающую металлическую конструкцию балкона седьмого этажа. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте. С помощью коленчатого подъемника и автолестницы тело человека было снято с высоты и передано следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагического случая", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

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