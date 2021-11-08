Стало известно, какую сумму составит прогнозируемый бюджет Киева на 2022 год

В структуре бюджета больше средств направляется на образование.

Доходы бюджета города на 2022 год планируются на сумму около 68 млрд грн, расходы бюджета – около 66 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик.

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"В структуре доходов – НДФЛ является ключевым. Прогнозируем, что этот налог на 2,5 млрд грн будет больше в следующем году. В структуре расходов у нас существенно увеличивается общий фонд. По спецфонду мы выходим примерно на уровень расходов, с которых начинался бюджет текущего года", – отметил Владимир Репик.

По его словам, в структуре бюджета больше средств направляется на образование.

"Судьба образования в структуре бюджета – 40%. В первую очередь, это – социальные выплаты, защищенные статьи расходов. Кроме образования, крупнейший распорядитель бюджетных средств – транспорт. Расходы транспорта 12 млрд против 19 млрд в текущем году. Но напомню, что разница – это кредитные средства, которые реализуются в ряде проектов транспорта, в частности, проект с Европейским инвестиционным банком на почти 3 млрд. грн.Такая же ситуация в ЖКХ – три крупных проекта за счет кредитных средств, и мы имеем сопоставимые цифры с текущим годом. Отмечу, что мы запланировали то, что пообещали и киевлянам, и депутатам – рост расходов на отрасль ЖКХ за счет увеличения размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Соответствующий проект решения мы готовим, и он будет подан в Киевский городской совет в конце года. Это позволит, в свою очередь, провести отопительный сезон в Киеве с меньшими рисками", – рассказал директор Департамента.

Он отметил, что расходы на здравоохранение и финансирование социальной сферы остаются на уровне текущего года. Расходы же на образование соответственно растут.

"В структуре бюджета в этом году 64 млрд грн – текущий бюджет, а 36 – капитальные расходы, в следующем году – 72 и 28 соответственно. Это говорит о том, что бюджет становится более социальным", – отметил Репик.

Напомним, из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тариф на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021-2022 годов остается на уровне прошлого года.

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