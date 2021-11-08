Барсук покусал волка: в Киеве женщина держала в квартире диких животных и восемь стаффордширских терьеров

Барсук покусал волка: в Киеве женщина держала в квартире диких животных и восемь стаффордширских терьеров

Когда зоозащитники изъяли волка, у него было шесть открытых переломов на одной ноге.

Жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках.

Когда зоозащитники изъяли волка, у него было шесть открытых переломов на одной ноге – из-за некомпетентности владелицы на волка напал барсук.

Об этом сообщает UAnimals в Facebook.

После изъятия бедного дикого животного, женщина завела другого волчонка, но, к счастью, отдала его из-за давления зоозащитников. Оба волка находятся в реабилитационном центре в Бельгии.

Почему эта история важна?

Во-первых, дикие животные нуждаются в должном содержании, пространстве, особом режиме, пище и процессе питания, общения с себе подобными и т.д. Для всего этого необходимы знания, компетенция и очень часто целая команда людей. Часто обеспечить установленные законом условия не могут даже зоопарки, что уж говорить об обычных людях и городских квартирах.

Во-вторых, дикие животные действительно опасны для человека и для других животных. Даже неагрессивные по своей природе животные в неволе, борясь за жизнь, могут нанести вред или даже убить человека или других животных.

В-третьих, мода на диких животных сопровождается контрабандой и нелегальным разведением. Часто диких животных продают без документов на черном рынке, что приводит к быстрому темпу вымирания диких животных и снижению численности целых видов.

"Помните, что даже самая большая ваша любовь не сделает диких животных домашними. Так что лучшее проявление любви к диким животным – заботиться о защите их прав и о том, чтобы они жили на свободе, а не в квартирах или развлекательных заведениях…", — отмечает UAnimals.

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