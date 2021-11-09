Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 9 листопада

Кількість випадків коронавірусу в Києві стрімко збільшилась: статистика на 9 листопада

Загалом у столиці підтверджено 271 028 випадків COVID-19.

Станом на ранок 9 листопада у Києві зафіксовано 1204 нових випадки коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 8 листопада (606 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 271 028 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 235 176 людей ( 865 за добу)

людей ( за добу) померли 6 604 людини (53 за добу)

У Київській області зафіксовано 157 913 випадків COVID-19 (905 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 136 950 людей ( 348 за добу)

людей ( за добу) померли 3 548 людей (31 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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