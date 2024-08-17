Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно

Попаданий на территории региона нет.

В ночь на субботу, 17 августа, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Пятую ночь подряд враг пытается атаковать нашу область ударными дронами. Сегодня ночью тревога объявлялась трижды. В области работали силы ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Кравченко, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Также обошлось без пострадавших. Впрочем, по информации оперативных групп, в результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Пожар уже был ликвидирован. Кроме того, повреждена кровля одного частного дома.

"Падение обломков сбитых целей фиксируются вне населенных пунктов", — подчеркнул глава ОВА.

Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Читайте также: