Безпілотники атакували Київську область: що відомо

Влучань на території регіону немає.

Вночі проти суботи, 17 серпня, армія РФ атакувала Київську область безпілотниками. На Київщині спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"П’яту ніч поспіль ворог намагається атакувати нашу область ударними дронами. Сьогодні вночі тривога оголошувалася тричі. В області працювали сили ППО", - йдеться у повідомлені очільника ОВА.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Також минулося без потерпілих. Втім, за інформацією оперативних груп, внаслідок падіння уламків сталося займання лісової підстилки. Пожежу вже ліквідували. Окрім того, пошкоджена покрівля одного приватного будинку.

"Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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